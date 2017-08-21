В Азербайджане на госфинансирование претендует свыше 70 IT-проектов

2017-08-21 16:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд по развитию информационных технологий определил список IT-проектов, которые претендуют на получение грантового финансирования, говорится в понедельник в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Отбор заявок стартовал 10 апреля согласно решению наблюдательного совета Госфонда.

Оценка проектов проводилась в два этапа (первичная и комплексная экспертиза) и в общей сложности заняла 35 рабочих дней.

Число проектов, участвующих в грантовом конкурсе Госфонда, составило 172, из которых первичную экспертизу прошли 150. В итоге был отобран 71 проект из числа прошедших комплексную экспертизу. Окончательное решение по вопросу грантового финансирования отобранных проектов будет принято в ближайшее время на уровне наблюдательного совета госфонда.

На финансовую поддержку госфонда претендуют проекты, направленные на разработку передовых программных решений, подготовку образцов IT-продуктов, развитие и коммерциализацию инновационной инфраструктуры и новых технологий, создание сетевых инфраструктур, построенных на базе современных технологий, а также проекты, направленные на расширение IT-услуг и услуг, базирующихся на сети интернет.

Максимальная сумма гранта на поддержку IT-проектов может составить 300 тысяч манатов (сроком на 36 месяцев). Малые гранты предусмотрены в размере от 10 до 100 тысяч манатов, средние - от 100 до 200 тысяч манатов, а крупные - от 200 до 300 тысяч манатов.

Официальный курс на 21 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev