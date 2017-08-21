В Самухе сдана в эксплуатацию подстанция «Еникенд»

2017-08-21 16:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Самухский район была сдана в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция «Еникенд».

На полностью реконструированной ОАО «Aзеришыг» подстанции установлены два транcформатора мощностью 16 МВА. Физически устаревшее 110-киловольтное оборудование заменено 110-киловольтными элегазовыми выключателями и оборудованием. На подстанции проведены две 35-киловольтные воздушные линии «1-я Пойлу» и «2-я Пойлу», 6-киловольтные воздушные линии «Гырмызы Самух», «Еникенд», «Fövqəladə Hallar». На территории села Гырмызы Самух построена современная подстанция 35/6 кВ закрытого типа «Люксембург» мощностью 2,5 МВА, ответвленная от 35-киловольтных воздушных линий «1-я и 2-я Пойлу». От подстанции проведены четыре 35-киловольтные кабельные линии общей протяженностью 150 километров. Эти линии имеют исключительное значение для орошения земель сельскохозяйственного назначения. Так, именно данная подстанция снабжает электроэнергией насосы для орошения участков площадью 9500 гектаров, на которых будут посеяны хлопок и кукуруза.

В Самухском районе полностью реконструирована также подстанция 35/10 кВ «Гараери». Эта подстанция обслуживает в целом 2545 абонентов, что позволяет бесперебойно обеспечивать качественной электроэнергией 12 тысяч человек.

В последние годы в Самухской электросети, на территории обслуживания которой живут 57 тысяч человек и которая обслуживает 16 тысяч абонентов, отремонтированы 110- и 35-киловольтные воздушные линии электропередачи. Старые трансформаторные пункты заменены новыми. 54 километра воздушных линий заменены кабелями, а 405 километров – капитально отремонтированы.