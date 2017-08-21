Сирийская армия полностью освободила провинцию Алеппо от боевиков ИГ

2017-08-21 17:07 | www.apa.az | 3

Сирийская провинция Алеппо полностью освобождена от террористов.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

«За последний месяц в Сирийской Арабской Республике произошли коренные изменения. Правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке ИГ в центральной части Сирии. От террористов полностью освобождена провинция Алеппо», - сказал он.

Рудской подчеркнул, что всего от боевиков освобождено 50 населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории.

По его словам, в районе Акербата удалось окружить крупную группировку боевиков, скоро город будет освобожден. Также сирийские войска овладели стратегически важным населенным пунктом Эс-Сухне и без остановок развивают наступление на Дейр-эз-Зор. Плацдарм вокруг этого города - последний оплот террористов в стране.

«Именно сюда стягиваются оставшиеся у них силы. По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов ИГИЛ из Ракки, которой, несмотря на это, уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых "Сирийских демократических сил», - добавил Рудской.

Он отметил, что с деблокированием Дейр-эз-Зора завершится разгром основных сил террористов ИГ в Сирии.