Скандальный фильм «Матильда» планируют показать в Баку

2017-08-21 16:16 | www.oxu.az | 5

«Фильм «Матильда», который получил скандальную славу еще до выхода на экраны, могут показать в Баку».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил порталу Москва-Баку режиссер ленты Алексей Учитель.

«Я не могу сказать точно, когда и кто это организует, но по моим данным такие переговоры ведутся», - уточнил режиссер.

Стоит напомнить, что недавно картина получила прокатное удостоверение с категорией «16+». Однако против демонстрации фильма категорически выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что, лента оскорбила религиозные чувства граждан России и других стран. Еще не вышедшую картину критиковали и представители РПЦ.

Картина выйдет на экраны 26 октября. Фильм рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

По мнению известного кинорежиссера Юлия Гусмана, с показом фильма не должно быть никаких проблем.

«У меня нет никакой информации о показе фильма в Баку. Думаю, что прежде, чем разрешать или запрещать фильм его следует сначала посмотреть», - заявил «Москва-Баку» Гусман.

A.C.

