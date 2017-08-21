Британцы попрощались с Биг-Беном на четыре года

2017-08-21 16:45 | www.trend.az | 5

Сотни людей собрались в понедельник на парламентской площади в Лондоне, чтобы в последний раз услышать звуки колокола Биг-Бен на Башне Елизаветы – с понедельника часовая башня закрывается почти на четырехлетний ремонт, передает РИА Новости.

Во время боя толпа затихла, после люди зааплодировали. "Мы как раз были в Лондоне в отпуске и пришли сюда, чтобы послушать колокол", - сказала София, которая приехала в столицу вместе с сестрой. По ее словам, "в Лондоне, безусловно, есть, на что посмотреть и во время ремонта башни".

"Но по звукам часов будут скучать", - сказала она. Житель Лондона Бен сказал, что шел по своим делам, но знал, что сегодня колокола пробьют в последний раз, поэтому задержался. "Реставрация необходима, как я слышал, последний ремонт был в восьмидесятых", - сказал он.

Башня Елизаветы известна во всем мире по названию главного часового колокола - Биг-Бена. Он весит 13,7 тонны, каждый час по нему ударяют молотки, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом. Колокол работал последние 157 лет почти без пауз, последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад - в середине восьмидесятых. Решение начать реставрацию сейчас принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня.

Ремонт продлится до 2021 года, за это время колокол будет звонить только по особым случаям.