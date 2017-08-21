ФБР убеждает компании США не использовать продукцию "Лаборатории Касперского"

2017-08-21 17:00 | www.trend.az | 2

ФБР США проводит брифинги с представителями американских компаний энергетического и технологического секторов с целью убедить их отказаться от использования продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", передает ТАСС со ссылкой на портал новостей о высоких технологиях Engadget.

"На протяжении года ФБР проводит встречи с компаниями США, чтобы убедить их удалить программы "Лаборатории Касперского" из своих систем", - приводит портал высказывания неназванных американских официальных лиц.

Согласно их информации, опубликованной также на портале CyberScoop, на брифингах для руководства компаний представители бюро утверждают, что "Лаборатория Касперского" является "пособником российских властей, которой нельзя доверять защиту стратегически важной американской инфраструктуры". Они также делятся с представителями частного сектора своими оценками якобы исходящей от нее угрозы.

Отмечается, что в то время как лидеры энергетических фирм выражают готовность к сотрудничеству с ФБР, IT-фирмы "сопротивляются принятию срочных мер" в отношении продукции российской компании. О каких именно компаниях идет речь, портал не уточнил.

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись спекуляции о том, что компания тесно связана с разведывательными службами России. Директор фирмы Евгений Касперский в начале июля заявил в интервью агентству Associated Press о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным.