Результаты конкурса на оставшиеся вакантными плановые места вузов будут объявлены в течение дня

2017-08-21 17:24 | www.apa.az | 3

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, принявшим участие в конкурсе для поступления на оставшиеся вакантными плановые места вузов и в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного среднего образования (11 классов).

Как сообщили АПА в ГЭЦ, ожидается, что результаты конкурса будут объявлены в течение дня.

Абитуриенты смогут узнать результаты на веб-сайте Государственного экзаменационного центра или отправив сообщение с «номером работы» на 7727.