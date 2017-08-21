Министерство: Распределение занятий будет контролироваться согласно результатам диагностического оценивания

2017-08-21 17:26 | www.apa.az | 4

Начиная с сентября, Минобразования будет осуществлять надзор за процессом распределения занятий всех преподавателей.

Как сообщил АПА замначальника Отдела человеческих ресурсов Минобразования Эшги Байрамов, с нового учебного года при проведении распределения занятий территориальными финансовыми центрами будут учитываться результаты, продемонстрированные во время диагностического оценивания. По его словам, данный процесс будет осуществляться в школах, имеющих возможность проводить распределение.

«Если в школе есть преподаватель по 1 предмету, в данном случае результат не может приниматься во внимание. В общеобразовательных учебных заведениях при распределении занятий также должны учитываться результаты диагностического оценивания на основании определения потребности в преподавателях, правил приема на работу и размещения педагогических кадров », - сказал он.

По словам представителя ведомства, проводящееся с 2014 года диагностическое оцениваение неизменно основывается на принципе добровольности.

«Мы никогда не принуждали учителей к участию в оценивании. Несмотря на это, посещаемость оценивания не опускалась ниже 99%. Преподаватели, желающие работать над собой и улучшать свои результаты, могут принять участие в оценивания, которые будут проводиться в последующие годы. Высокие результаты, продемонстрированные учителями при оценивании, могут быть приняты во внимание при очередном распределении занятий», - сообщил Байрамов.