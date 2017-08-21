Крупный пожар в России: Ведется эвакуация людей – ВИДЕО

2017-08-21 16:24 | www.oxu.az | 3

Крупный пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону охватил уже более 10 частных домов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, основной очаг пожара находится в переулке Чувашский. Сильный ветер гонит смог и искры на другие дома. Люди отгоняют от места пожара свои автомобили, выносят из домов ценные вещи.

Уже прозвучало несколько взрывов. По словам местных жителей, взрываются газовые баллоны.

На месте наблюдается густой дым. Работают пожарные и полиция.

Как сообщил представитель Южного регионального центра МЧС РФ, в настоящее время идет эвакуация.

Н.О.