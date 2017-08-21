Лавров пообещал не срывать зло на американцах
2017-08-21 16:32 | www.oxu.az | 3
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона дополнительно изучит решение властей США о приостановке выдачи виз гражданам России, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.
«Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах», - сказал он.
Лавров также отметил, что «если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался».
Н.О.