Лавров пообещал не срывать зло на американцах

2017-08-21 16:32 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона дополнительно изучит решение властей США о приостановке выдачи виз гражданам России, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах», - сказал он.

Лавров также отметил, что «если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался».

Н.О.