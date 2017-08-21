Сирийские войска и ВКС наступают на Дейр-эз-Зор по трем направлениям

2017-08-21 17:05 | www.trend.az | 5

Сирийские войска при поддержке ВКС России наступают на Дейр-эз-Зор с трех направлений, плацдарм вокруг этого города - последний оплот террористов в стране, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

"В настоящее время сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений. Плацдарм вокруг этого города является последним оплотом террористов на сирийской земле", - сказал Рудской.

По его словам, сирийские войска овладели стратегически важным населенным пунктом Эс-Сухне и без остановок развивают наступление на Дейр-эз-Зор.

"В результате действий сирийской армии освобождены города Эль-Ком, Бир-Кдем, нефтяное поле Мембиджа, продолжается наступление на Эт-Тейбе, создавая еще одно кольцо окружения. Группировка правительственных войск, действующая к востоку от Пальмиры, овладела стратегически важным населенным пунктом Эс-Сухне и без остановок развивает наступление на Дейр-эз-Зор", - сказал Рудской.