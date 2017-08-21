Замглавы МИД России назначен послом в США

2017-08-21 16:37 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы МИД России Анатолия Антонова послом в США, сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Кремля.

«Владимир Путин освободил А.Антонова от должности заместителя министра иностранных дел. Глава государства также подписал указ, которым Сергей Кисляк освобожден от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне», - говорится в сообщении Кремля.

А.Антонов является кадровым дипломатом. Он более 30 лет проработал в системе МИДа на различных должностях, в основном, в центральном аппарате. В 2004 году он возглавил департамент по вопросам безопасности и разоружения. Заместителем министра обороны он был с февраля 2011 года по декабрь 2016-го. С 2015 года Анатолий Антонов находится в санкционном списке Евросоюза.

Н.О.