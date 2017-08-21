Объем денежной массы в обороте вырос на 5,6%

2017-08-21 16:44 | www.oxu.az | 2

Денежная база за прошедший период 2017 года увеличилась на 5,3%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центробанк, на конец первого полугодия денежная база составила 8274.5 млн манатов. Это обеспечивает стабильность платежной системы, а также расширяет возможности кредитования экономики.

За указанный период объем наличной денежной массы в обороте (наличные деньги вне банковской системы и наличные деньги в кассах банках) вырос на 5,6%, корреспондентские счета в манатах – на 1,6%. На конец периода денежный мультипликатор в манатах составил 1.38.

Л.А.

