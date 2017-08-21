Из-за пожара в Ростове-на-Дону эвакуировали более 500 человек

2017-08-21 17:06 | www.trend.az | 2

Более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, эвакуированы из-за крупного пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Кондратьев, передает РИА Новости.

"Пожаром охвачено более 10 домов. Эвакуировано более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, которые находятся под угрозой. На данный момент погибших и пострадавших нет", - пояснил Кондратьев.

Он добавил, что принимаются все меры по тушению пожара. По оперативным данным, площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров. Речи о локализации пожара пока не идет, ситуацию осложняет сильный ветер.