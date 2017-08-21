В Турции потерпел крушение БПЛА

2017-08-21 17:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шанлыурфа на границе с Сирией потерпел крушение беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Согласно сообщению, БПЛА рухнул на пустое поле.

Сообщается также, что в настоящее время ведутся работы по выяснению принадлежности этого БПЛА той, или иной стране. О других деталях происшествия не сообщается.

Отметим, что ранее 18 августа недалеко от города Адана потерпел крушение БПЛА принадлежащий ВВС США.

Напомним что, 20 октября 2015 года в провинции Хатай также потерпел крушение принадлежащий США БПЛА Predator, у которого возникла поломка двигателя во время полета.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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