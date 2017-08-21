Обнародованы результаты конкурса на оставшиеся вакантными плановые места вузов - ОБНОВЛЕНО

2017-08-21 17:47 | www.apa.az | 2

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса для поступления на оставшиеся вакантными плановые места вузов и в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного среднего образования (11 классов).

Об этом АПА сообщили в ГЭЦ. Абитуриенты могут ознакомиться со своими результатами на веб-сайте Государственного экзаменационного центра или отправив сообщение с «номером работы» на 7727.

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17:24

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, принявшим участие в конкурсе для поступления на оставшиеся вакантными плановые места вузов и в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного среднего образования (11 классов).

Как сообщили АПА в ГЭЦ, ожидается, что результаты конкурса будут объявлены в течение дня.

Абитуриенты смогут узнать результаты на веб-сайте Государственного экзаменационного центра или отправив сообщение с «номером работы» на 7727.