Президент: На международной арене Азербайджан известен как достойная страна

2017-08-21 16:52 | www.oxu.az | 2

«Наша страна стремительно развивается по всем направлениям, решаются социально-экономические вопросы».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с общественностью Гедабейского района, принимая участие в открытии проекта снабжения города Гедабей питьевой водой.

«Азербайджан признан на международной арене как очень достойная страна. Во всех регионах нашей страны идет стремительное развитие. Таким образом, я не вижу никаких проблем для настоящего и будущего нашей страны, нет никаких рисков, угроз. Азербайджан – очень безопасная страна, наше население живет в условиях мира, благополучия, и есть хорошие перспективы для дальнейшего развития», - сказал президент.

Н.О.

