Гражданин Армении украл электрочайники на миллионы рублей

2017-08-21 17:00 | www.oxu.az | 2

Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл из машины на востоке Москвы электрочайники и посуду на 2,5 миллиона рублей (72 тыс ман).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился представитель фирмы, торгующей хозтоварами. Он рассказал, что неизвестный взломал замок принадлежащей компании «Газели», которая была припаркована в районе дома 31 по Алтайской улице, и похитил из нее коробки с посудой, сковородками, кастрюлями, индукционными плитами, а также 140 электрочайников и 190 разделочных досок.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в Дмитровском районе Москвы. Им оказался 40-летний уроженец Армении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, он уже дал признательные показания.

Н.О.