Незабываемый вечер: концерт Анвера Садыгова и ансамбля "Qaytağı" (ФОТО)

2017-08-21 17:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Мастер игры на гармони, народный артист Азербайджана Анвер Садыгов выступил в Конгресс-зале Гейдара Алиева в Габале с концертной программой, сообщает Trend Life.

Концертная программа под названием "Təəssürat" ("Впечатления") вызвала большой интерес публики. На вечере Анвер Садыгов выступил вместе с инструментальным ансамблем "Qaytağı". В составе ансамбля выступил также заслуженный артист, джазовый пианист Эмиль Афрасияб.

В программе прозвучали 19 музыкальных композиций, исполнение которых было встречено бурными аплодисментами публики. Любимые произведения, изысканные аранжировки, виртуозное исполнение музыкантов сделали вечер незабываемым.

(Автор: Джани Бабаева)