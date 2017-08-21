Турция и Иордания укрепляют отношения – эксперт

2017-08-21 17:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Иордания стремится к развитию отношений с Турцией, поэтому визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Амман является важным на фоне происходящих событий в регионе и еще больше укрепит отношения Аммана и Анкары.

Об этом сказал Trend иорданский эксперт по внешней и внутренней политике Адиль Махмуд.

По его словам, Эрдоган впервые посещает Иорданию в качестве президента Турции.

Эксперт не исключает, что одним из вопросов, который будет обсуждаться, будет вопрос урегулирования сирийского кризиса.

«Думаю, что урегулирование сирийского кризиса, а также возвращение в свою страну сирийских беженцев будут основными темами переговоров», - сказал эксперт.

Адиль Махмуд отметил, что, как известно, в ряде соседних стран находятся сирийские беженцы, в том числе и в Иордании, где их число превышает два миллиона.

По мнению эксперта, в рамках визита президента Турции в Иорданию также будет обсуждаться вопрос мечети Аль-Акса.

«Турция поддержала усилия Королевства Хашимитов, под опекой которого находится мечеть Аль-Акса. Эти усилия призваны предотвратить попытки Израиля установить контроль над мечетью», - сказал Махмуд.

По его мнению, так как Иордания и Турция являются важными и сильными государствами региона, будут обсуждаться палестино-израильские переговоры, а также предстоящий визит спецпосланника США в Рамаллах и Амман.

Махмуд отметил, что Иордания и Турция, как крупные страны региона, выступают за целостность Ирака и вопрос суверенитета Ирака также станет предметов переговоров.

«Анкара и Амман также могут сотрудничать в вопросах безопасности и борьбы против терроризма», - сказал Махмуд.

Отметим, что в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Иорданию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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