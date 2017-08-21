Илон Маск потребовал запретить смертоносные роботы

2017-08-21 17:10 | www.oxu.az | 6

Группа из 116 экспертов в области искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники во главе с Илоном Маском направили в ООН письмо с требованием запретить разработку и использование смертоносного автономного оружия.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Guardian.

Авторы письма называют боевые автономные системы «морально неправильными». В обращении говорится, что они должны быть приравнены к «негуманному» оружию. По словам экспертов, развитие этой сферы приведет к «третьей революции в войне», сравнимой с созданием пороха и ядерного оружия.

Письмо было направлено в преддверии официального обсуждения в ООН использования дронов, беспилотных танков и пулеметов. Оно должно было состояться в понедельник, 21 августа, однако было перенесено.

«Изобретение смертоносного автономного оружия позволит увеличить масштабы вооруженных конфликтов до небывалых масштабов, который люди не могут себе вообразить. Это может стать оружием террора, которое используют диктаторы и террористы против мирных людей», - говорится в письме.

Предприниматель Илон Маск не в первый раз заявляет об опасности искусственного интеллекта. Так, выступая на встрече Национальной ассоциации губернаторов (США) в июле 2017 года, он заявил, что «ИИ является главной угрозой, с которой сталкивается человеческая цивилизация».

Н.О.