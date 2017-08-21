Скончался военнослужащий армянской армии – ОБНОВЛЕНО

2017-08-21 17:18 | www.oxu.az | 4

В воскресенье, 20 августа, на территории воинской части скончался Андраник Мкртчян, 1991 года рождения.

Как передает Oxu.Az, пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян заявил агентству Armenpres, что в ближайшие часы будет дана официальная информация о причинах смерти военнослужащего.

Как удалось выяснить армянским СМИ, Андраник Мкртчян сначала служил в одной из воинских частей возле Еревана. За кражу он был переведен в часть возле города Мехри. Ранее отмечалось, что он был убит в результате конфликта на основе неуставных отношений, но затем заявили, что А.Мкртчян застрелился из собственного автомата.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

12:49

Скончался военнослужащий министерства обороны Армении.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь ведомства Арцрун Ованнисян.

Он пообещал позже предоставить подробности инцидента.

Н.О.