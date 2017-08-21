В Ростове-на-Дону горят уже около 25 домов

2017-08-21 17:52 | www.trend.az | 3

Шесть кварталов в зоне пожара в Ростове-на-Дону отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов, сообщил журналистам в понедельник замначальника ГУМЧС по области Евгений Кондратьев, передает РИА Новости.

"Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек", - пояснил Кондратьев.

Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает шесть тысяч квадратных метров.