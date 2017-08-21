Президент выделил средства на капитальный ремонт зданий и работ по благоустройству в Самухе

2017-08-21 18:09 | www.apa.az | 3

Президент Ильхам Алиев выделил средства для продолжения работ по благоустройству в Самухском районе, а также для капитального ремонта крыш и фасада 53 многоквартирных зданий.

Как сообщает АПА, с этой целью из резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Самухского района было выделено 3 млн. манатов. 2 млн. манатов из этих средств будут направлены на капитальный ремонт крыш и фасада 53 многоквартирных зданий, 1 млн. – на работы по благоустройству.