Глава государства подписал распоряжение в связи с продолжением работ по благоустройству в Гёйгёле

2017-08-21 18:18 | www.apa.az | 4

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Гёйгёль.

Как сообщает АПА, согласно документу, на продолжение работ по благоустройству, замену кровельного покрытия и капитальный ремонт фасадной части многоквартирных зданий в городе Гёйгёль из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Гёйгельского района выделено 3 млн. манатов, в том числе, на продолжение работ по благоустройству 2,0 (два) млн.манатов, на замену кровельного покрытия и капитальный ремонт фасадной части многоквартирных зданий 1,0 (один) млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование на указанную в распоряжении сумму.