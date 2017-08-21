Известное издание совершило провокацию в отношении «Карабаха» – ФОТО

2017-08-21 17:38 | www.oxu.az | 3

Известное испанское издание Marca решило написать о футбольных командах, которые не могут играть в своих родных городах или представляют спорные регионы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, в данном материале испанское издание затронуло и азербайджанский клуб «Карабах», однако допустило грубейшую ошибку. Так, пиренейские коллеги назвали «скакунов» представителями сепаратистского режима.

«В настоящее время Молдова и Азербайджан имеют на своей территории спорные образования, которые в одностороннем порядке провозгласили свою независимость. В случае с Молдовой – это Приднестровье, а у Азербайджана – Нагорный Карабах. И в обоих случаях футбольные команды этих территорий доминируют в национальных чемпионатах стран, которым они не хотят принадлежать», - пишет Marca.

Как видно, каждое слово касательно Азербайджана – дезинформация. В частности, «Карабах» не представляет Нагорный Карабах, так как родным городом клуба является Агдам. Этот город не входит в границы Нагорно-Карабахской автономной области, а является частью Агдамского района, который, в свою очередь, как и НКАО (ныне под оккупацией армянских ВС), находится на части территории Азербайджана, известной, как Карабах.

Э.А.

