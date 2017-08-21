В Украине попросили пограничников расстрелять Саакашвили на границе

2017-08-21 17:44 | www.oxu.az | 5

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает, что экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили нужно расстрелять в случае попыток прорвать украинско-польскую границу, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Саакашвили недоволен решением своего кореша Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Обращаюсь к нашим пограничникам: без всякого колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу», - написал Ляшко в «Фейсбуке».

Ранее Михеил Саакашвили заявил, что несколько государств в Европе якобы готовы предоставить ему гражданство. Также он сказал, что отверг эти предложения и хочет вернуться на Украину. Саакашвили заявил, что 10 сентября будет на польско-украинской границе.

Н.О.