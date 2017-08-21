Азербайджанские артисты пригласили в "Ретро Баку" (ФОТО)

2017-08-21 18:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов – любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана – состоялся очередной концерт в рамках проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованного Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Публика всегда с большим интересом ждет концертные программы, проводимые Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью.

На очередном концерте выступили известные исполнители - Самира Аллахвердиева, коллектив группы "Tin uşaqları" , Сами Орудж, Айсель Ализаде, Джейла Ализаде, Айгюль Сафарова, Айнур Алиева, Али Алиев, Нигяр Сулейманова, Фуад Асадов, Сяма Гейдарова, Рашад Исмаил, Марьям Бабаева, Ягут Нариман и группа "Renessans" и другие.

Коллектив театра "Nur", созданного при Центре по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью, представил сценки из фильмов "Uşaqlığın son gecəsi" ("Последняя ночь детства") и "Bir cənub şəhərində" ("В одном южном городе").

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку в конце каждой недели проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)