Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт домов и благоустройство в Гекгеле

2017-08-21 18:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных домов и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Гекгель.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гекгель, а также замены кровли и капитального ремонта фасадной части 40 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Гекгельского района будет выделено три миллиона манатов, в том числе для продолжения работ по благоустройству и созиданию – два миллиона манатов, замены кровли и капитального ремонта фасадной части 40 многоквартирных зданий – один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.