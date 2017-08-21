В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара

2017-08-21 18:28 | www.apa.az | 3

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону из-за крупного пожара в частном секторе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. По предварительным данным, пострадали три человека, их госпитализировали с ожогами.

Для пострадавших открыли два пункта временного размещения - на территории средней школы №26 и Управления социальной защиты населения Ростова-на-Дону.

Шесть кварталов в зоне пожара отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов. В зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники, шесть бортов авиации. Эвакуировано около 560 человек. Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает десять тысяч квадратных метров. К тушению привлекли самолет и вертолеты военной авиации, на месте работают психологи МЧС.

Глава администрации города Виталий Кушнарев обратился к местным жителям и призвал автовладельцев временно ограничить поездки в районе тушения пожара до полной ликвидации возгорания.