Крупный пожар в России: Ведется эвакуация людей – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-21 17:45 | www.oxu.az | 3

Шесть кварталов в зоне пожара в Ростове-на-Дону отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в понедельник замначальника ГУМЧС по области Евгений Кондратьев.

«Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек», - пояснил Кондратьев.

Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает 6 тысяч квадратных метров.

16:24

Крупный пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону охватил уже более 10 частных домов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, основной очаг пожара находится в переулке Чувашский. Сильный ветер гонит смог и искры на другие дома. Люди отгоняют от места пожара свои автомобили, выносят из домов ценные вещи.

Уже прозвучало несколько взрывов. По словам местных жителей, взрываются газовые баллоны.

На месте наблюдается густой дым. Работают пожарные и полиция.

Как сообщил представитель Южного регионального центра МЧС РФ, в настоящее время идет эвакуация.

Н.О.