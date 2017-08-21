В Турции перевернулся автобус с туристами, есть раненые – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
2017-08-21 17:50 | www.oxu.az | 2
Автобус с 26 туристами перевернулся на трассе между турецкими городами Анталья и Кемер, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
Среди пострадавших 11 россиян, заявили в консульстве в Анталье. Автобус с местными и иностранными туристами направлялся в город Белек. Транспортное средство перевернулось на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень.
12:23
В Турецкой провинции Анталья перевернулся перевозивший туристов автобус, в результате чего по предварительным данным получили ранения 20 туристов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, инцидент произошел в 09:00 по местному времени.
О гражданстве туристов не сообщается.
По данным СМИ, все раненные доставлены в ближайшие больницы.
И.Ф.