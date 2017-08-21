В Турции перевернулся автобус с туристами, есть раненые – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-08-21 17:50 | www.oxu.az | 2

Автобус с 26 туристами перевернулся на трассе между турецкими городами Анталья и Кемер, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Среди пострадавших 11 россиян, заявили в консульстве в Анталье. Автобус с местными и иностранными туристами направлялся в город Белек. Транспортное средство перевернулось на выезде из туннеля. Причиной ДТП стал сильный ливень.

12:23

В Турецкой провинции Анталья перевернулся перевозивший туристов автобус, в результате чего по предварительным данным получили ранения 20 туристов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 09:00 по местному времени.

О гражданстве туристов не сообщается.

По данным СМИ, все раненные доставлены в ближайшие больницы.

И.Ф.