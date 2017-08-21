DÇ-2017: İki güləşçimiz bürünc medal qazana bilər (YENİLƏNİB)
2017-08-21 18:28 | www.trend.az | 1
Təfərrüatlar əlavə olunub (ilk xəbər saat 17:30-da yayılıb)
Bakı. Trend:
Bu gün Fransanın paytaxtı Paris şəhərində güləş üzrə dünya çempionatı start götürüb.
Trend-in məlumatına görə, ilk yarış günündə 71, 75, 85 və 98 kq çəki dərəcələrində yunan-Roma güləşçiləri mübarizəyə qoşulublar.
71 kq
Təsəlliverici görüş - Rəsul Çunayev - Pavel Liax (Belarus) (A xalçası)
Təsəlliverici görüş - Luis Alfredo De Leon (Dominikan) - Rəsul Çunayev 0:8 (1.28 dəq)
1/16 final - Rəsul Çunayev - Frank Ştabler (Almaniya) 1:2
1/32 final - Rəsul Çunayev - Cefrin Benito Mexia Sambula (Honduras) 8:0 (1.37 dəq)
75 kq
1/16 final - Həsən Əliyev - Şohei Yabiku (Yaponiya) 0:4
85 kq
Təsəlliverici görüş - Daniel Qriqoriç Heçavarria (Kuba) - İslam Abbasov (D xalçası)
1/4 final - Denis Maksimilian Kudla (Almaniya) - İslam Abbasov 4:1
1/8 final - Atsuşi Matsumoto (Yaponiya) - İslam Abbasov 1:4
1/16 final - Rikardo Dieqo Kardenas Eskuen (Peru) - İslam Abbasov 1:7
98 kq
1/8 final - Melonin Noumonvi (Fransa) - Orxan Nuriyev 3:1
1/16 final - Kevin Mexia Kastilyo (Honduras) - Orxan Nuriyev 1:6
Final görüşləri Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.