Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 200 млн манатов

2017-08-21 18:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 23 августа состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 100 миллионов манатов, сообщает в понедельник БФБ.

На аукцион будут выставлены один миллион ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - до 20 сентября 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно новым требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 21 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)