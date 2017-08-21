Выделены средства на капремонт многоквартирных зданий в Самухском районе

2017-08-21 18:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в Самухском районе.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по благоустройству и созиданию в Самухском районе, в том числе замены кровли 53 многоквартирных зданий и капитального ремонта их фасадной части, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Самухского района будет выделено три миллиона манатов, в том числе два миллиона - на замену кровли 53 многоквартирных зданий и капитальный ремонт их фасадной части и один миллион - на продолжение работ по благоустройству и созиданию.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.