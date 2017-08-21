Президент: «Число ковроткацких фабрик в Азербайджане достигнет 30-ти»

2017-08-21 18:36 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с работниками ковроткачества 20 августа в рамках открытия Шамкирского филиала открытого акционерного общества «Азерхалча».

Глава государства напомнил, что некоторое время назад на основании его распоряжения было создано открытое акционерное общество «Азерхалча»: «Перед ОАО поставлена задача в скором времени создать ковроткацкие фабрики во всех регионах нашей страны. В этом году будет создано 10, в следующем году –10, в 2019 году - еще 10 ковроткацких фабрик и их число в Азербайджане достигнет 30-ти. На фабриках постоянной работой будут обеспечены более 5 тысяч человек, из которых большинство - женщины. Мы справедливо считаем, что ковроткачество - наше национальное достояние. Азербайджан - родина ковроткачества. В различных регионах нашей страны существуют школы ковроткачества».