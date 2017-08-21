В Азербайджане создали социальную сеть для кинолюбителей

2017-08-21 17:52 | www.oxu.az | 3

Трое молодых людей из Азербайджана – Расим Алиев, Теймур Багырлы и Турал Гурбанов создают социальную сеть для кинолюбителей. Социальная сеть под названием Raters 17 августа была выбрана designnominees.com приложением дня на платформе İOS.

Как передает Oxu.Az, сайт Raters позволяет находить интересные фильмы, основываясь на рецензиях пользователей. С помощью приложения можно поделиться понравившимися вам фильмами с друзьями и узнать, какие фильмы смотрят они.

Получить более подробную информацию можно по этой ссылке http://ratersapp.com/.

А.С.

