Учёные нашли область мозга, в которой восстанавливаются нейроны

2017-08-21 18:00 | www.oxu.az | 2

Учёные из Университета в Квинсленде, Австралия, пришли к выводу, что нейрогенез у мышей позволяет восстановить значительную часть нейронов в миндалевидном теле — небольших формированиях в структуре головного мозга, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Нейрогенез, протекающий в различных участках головного мозга у мышей, позволяет предположить, что обратные нейродегенеративным процессам реакции позволяют со временем нормализовать работу мозга.

Несмотря на ценность научных данных о нейрогенезе в мозге мышей, учёные пока не могут раскрыть механизмы нейрогенеза в миндалине взрослого человека.

Н.О.