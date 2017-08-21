В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара

2017-08-21 18:31 | www.trend.az | 4

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону из-за крупного пожара в частном секторе, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации города.

Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. По предварительным данным, пострадали три человека, их госпитализировали с ожогами.

"Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 10 тысяч квадратных метров, привлечены девять бортов авиации, один из которых самолет Бе-200, остальные - вертолеты МЧС РФ, Южного военного округа и Росгвардии", - сообщил представитель ГУ МЧС.

Для пострадавших подготовлены шесть пунктов временного размещения.

Шесть кварталов в зоне пожара отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов. В зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники, шесть бортов авиации. Ожидается прибытие еще трех авиасудов от Южного военного округа (ЮВО). Эвакуировано около 560 человек. Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает десять тысяч квадратных метров. К тушению привлекли самолет и вертолеты военной авиации, на месте работают психологи МЧС.

Глава администрации города Виталий Кушнарев обратился к местным жителям и призвал автовладельцев временно ограничить поездки в районе тушения пожара до полной ликвидации возгорания.