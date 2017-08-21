Генштаб ВС России: Провинция Алеппо полностью освобождена от террористов
2017-08-21 18:10 | www.oxu.az | 4
«Провинция Алеппо полностью освобождена от террористов».
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
«От террористов полностью освобождена провинция Алеппо», - сказал он.
По словам Рудского, за последний месяц правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ) в центральной части Сирии.
«Всего от боевиков очищено пятьдесят населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории», - сказал он, говоря об освобождении провинции Алеппо.
Рудской также сообщил, что армия Сирии продвигается в сторону Дейр-эз-Зора по трем направлениям.
«Плацдарм вокруг этого города является последним оплотом террористов на сирийской земле», - сообщил Рудской.
Кроме того, по словам генерал-полковника, сирийские правительственные войска в ближайшее время освободят город Акербат.
И.Ф.