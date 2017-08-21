Генштаб ВС России: Провинция Алеппо полностью освобождена от террористов

2017-08-21 18:10 | www.oxu.az | 4

«Провинция Алеппо полностью освобождена от террористов».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

«От террористов полностью освобождена провинция Алеппо», - сказал он.

По словам Рудского, за последний месяц правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ) в центральной части Сирии.

«Всего от боевиков очищено пятьдесят населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории», - сказал он, говоря об освобождении провинции Алеппо.

Рудской также сообщил, что армия Сирии продвигается в сторону Дейр-эз-Зора по трем направлениям.

«Плацдарм вокруг этого города является последним оплотом террористов на сирийской земле», - сообщил Рудской.

Кроме того, по словам генерал-полковника, сирийские правительственные войска в ближайшее время освободят город Акербат.

И.Ф.