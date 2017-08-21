"Ты супер! Танцы": объявлены члены жюри

2017-08-21 18:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 2 сентября на телеканале НТВ стартует международный детский танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы", который даст шанс талантливым юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе, сообщили Trend Life в PR-отделе телеканала НТВ.

Участниками шоу станут воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приёмных и опекунских семей. Азербайджан на конкурсе представят Аббасгулу Сафаров, Илькин Гусейнов, Севиндж Бехбутова и Севда Фатуллаева.

"Конкурс "Ты супер! Танцы" - не просто детское шоу талантов, это крупнейший международный социальный проект, который проводится при поддержке министерства образования и выходит далеко за рамки эфирного времени. Танцевальный, как и вокальный конкурс "Ты супер!", - это история не про соревнование. Это проект про детей и для детей: про их истории, надежды, мечты и возможность заявить о себе", - отмечает генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Ведущим "Ты супер! Танцы" станет заслуженный артист России Александр Олешко. Телеведущий сам в юношестве танцевал в ансамбле и знает, как много сил стоит за хорошим, техничным исполнением народного танца. "Стать ведущим такого проекта – большая честь. Это логичное и очень желанное продолжение моей многолетней работы с детьми. Особенно с теми, кто нуждается в особой поддержке! Постараюсь стать им другом, товарищем, защитой!", - прокомментировал Олешко.

Судейские кресла в проекте займут профессионалы танцевальной и телевизионной индустрии: Егор Дружинин, Кристина Кретова, Евгений Папунаишвили и Анастасия Заворотнюк.

Егор Дружинин – хореограф с мировым именем, работал с самыми популярными артистами российской сцены, режиссёр театральных постановок. Сможет по достоинству оценить как бальные танцы, так и степ, а также современные направления.

"Подобная программа — это правильное, хорошее дело. Я сам сотрудничаю с несколькими благотворительными фондами и знаю, что, если у ребенка появляется возможность как-то заявить о себе, процесс его усыновления после этого проходит быстрее. Очень надеюсь, что наша программа поможет кому-то обрести родителей!", - говорит Егор Дружинин.

Кристина Кретова - российская балерина, ведущая солистка Большого театра. В проекте "Ты супер! Танцы" немало юных балерин, для которых Кристина – пример и ориентир в этой прекрасной, но невероятно трудной профессии

"Я понимаю, как важно быть замеченным в юном возрасте. Меня мама в 10 лет привезла в Москву, в хореографическую академию, где был очень большой отбор! Тогда мне дали шанс, и я его использовала: сейчас у меня есть счастливая возможность танцевать на всех прославленных сценах мира. Очень хочу, чтобы такой шанс был у всех участников нашей программы!", - отмечает Кристина Кретова.

Ещё один член жюри – известный хореограф Евгений Папунаишвили – кумир многих юных танцоров проекта. Даже участники вокального конкурса "Ты супер!" хотели станцевать хореографию от Евгения.

"Быть частью первого детского танцевального проекта в России – огромная честь. Благодаря этому конкурсу сотни детей, оставшихся без попечения родителей, поверили в себя, поняли, что талант намного важнее денег и связей, и теперь готовы бороться за свою мечту!", - подчеркивает Евгений Папунаишвили.

В звёздной четвёрке роль народного судьи отведена Анастасии Заворотнюк. Российская актриса театра и кино сможет подсказать юным танцорам проекта, как почувствовать себя уверенно на большой сцене.

Анастасия уже много лет патронирует воспитанников детского дома "Умка" в Ставропольском крае.

"Предложение стать членом жюри я приняла с удовольствием. Для меня это не первый телевизионный проект, но проект удивительный и особенный! Важно, что этот конкурс для участников будет не только ярким телевизионным опытом, но серьёзной школой, первым шагом в профессию",- прокомментировала Анастасия Заворотнюк.

Конкурс "Ты супер! Танцы" будет состоять из нескольких этапов. В первом отборочном туре дети исполнят хореографические номера в танцевальных стилях, в которых они чувствуют себя уверенно. Сейчас конкурсанты - никому не известные мальчишки и девчонки, но скоро о них узнает вся страна!