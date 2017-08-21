Xiaomi выпустила умные кеды

2017-08-21 18:20 | www.oxu.az | 3

Китайская компания Xiaomi презентовала умную обувь Free Tie Leather.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

Кеды, изготовленные из полуанилиновой дублёной кожи, оснащены светодиодной подсветкой, фитнес-трекером и bluetooth-модулем. Благодаря умной начинке обувь можно синхронизировать со смартфоном под управлением Android или iOS.

Кеды управляются через приложение Mi Smart Home. С его помощью пользователи могут активировать подсветку, узнать количество пройденных шагов, а также уточнить расход калорий при физической нагрузке.

Умная обувь от Xiaomi доступна для заказа в чёрной и белой расцветках. Мужские модели предлагаются в размерах от 39 до 45, а женские — от 35 до 39. Цена Free Tie Leather составляет 30 долларов США.

И.Ф.