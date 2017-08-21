Японские учёные научились добывать электроэнергию из воды

2017-08-21 18:25 | www.oxu.az | 2

Освещать жилища и улицы японским специалистам помогут подводные течения Тихого океана. Специальные генераторы погружаются на глубину до 20 метров.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на японский телеканал NHK, мощность каждой из таких установок для добычи электроэнергии под водой может составлять до 100 киловатт, несмотря на то что тестовые пуски показали более скромные результаты — всего 30 киловатт.

Установку из нескольких турбин, помещённых в корпус цилиндрической формы, разместили на пути интенсивного тихоокеанского течения Куросио. Успешность проекта, по мнению специалистов, будет зависеть от того, насколько серьёзным окажется фактическая добыча электроэнергии, а также — от стоимости проекта в целом.

Н.О.