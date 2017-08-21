SOCAR планирует увеличить добычу газа в ближайшие годы

2017-08-21 18:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Госкомпания SOCAR планирует в ближайшие годы увеличить добычу природного газа, сказал в интервью агентству Reuters президент компании Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, в ближайшие годы в эксплуатацию будет введено несколько газовых месторождений, которые позволят обеспечить необходимый рост.

"Мы стремимся получить 1,5 миллиарда кубических метров газа с первого этапа реализации газового месторождения "Абшерон" в 2019 году и еще пять миллиардов кубических метров в 2022-2023 годах со второго этапа реализации. Наряду с этим в ближайшие 3-5 лет мы планируем построить две платформы на месторождении "Умид" для бурения как минимум восьми высокопродуктивных скважин", - сказал Абдуллаев.

Президент SOCAR добавил, что компания также планирует начать разведывательное бурение на газовом месторождении "Бабек".

"Разработка этих проектов позволит нам увеличить продажи газа как внутри страны, так и за рубежом", - отметил Абдуллаев.

В первом полугодии 2017 года SOCAR за счет собственных средств добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 2,95 миллиарда кубометров газа против 3,16 миллиарда кубометров, добытых за аналогичный период прошлого года.

Помимо собственной добычи, SOCAR также получает газ с месторождений "Шах Дениз" и "Азери-Чираг-Гюнешли" (попутный), разрабатывая эти площади совместно с иностранными партнерами. Суммарный объем добытого газа с контрактных и разрабатываемых самостоятельно месторождений за отчетный период составил 14,13 миллиарда кубометров против 14,94 миллиарда кубометров, добытых в январе-июне 2016 года.

(Автор: Анвар Мамедов)