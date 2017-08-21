Задержан подозреваемый в совершении теракта в Барселоне

2017-08-21 19:02 | www.apa.az | 2

Задержан подозреваемый в совершении теракта в Барселоне.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», задержан Юнес Абуякуб в Сан-Садурни-д'Анойя (город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония).

Также сообщается, что полиция застрелила мужчину с поясом смертника в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона. Полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Сообщается, что он был обнаружен в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.



Напомним, днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.