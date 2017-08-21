Губернатор Самцхе-Джавахетии: «Азербайджан протянул нам руку дружбы»

2017-08-21 19:06 | www.apa.az | 2

«Азербайджан, протянув нам руку дружбы, направил вертолет со специальным оборудованием».

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом сказал губернатор Самцхе-Джавахетии Акаки Мачутадзе: «Завтра утром азербайджанские пилоты примут участие в тушении пожара рядом с селом Даба», - сказал он.

Отметим, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми –Харагаульском национальном парке отправило в Грузию вертолет.