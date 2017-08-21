Брижит Макрон получила неоплачиваемую должность

2017-08-21 18:50 | www.oxu.az | 4

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит не получила оплачиваемую должность первой леди.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

«Деятельность супруги главы государства не оплачивается, она не имеет ни собственного бюджета, ни автономного отделения: два помощника, предоставленные в распоряжение жены президента, являются частью канцелярии главы государства», - говорится в сообщении.

В Елисейском дворце отметили, что публикация данного разъяснения не создает никаких новых прав для жены президента, но указывает на очертания публичной роли Брижит Макрон.

Ранее сообщалось, что петиция против «устава первой леди» во Франции собрала более 170 тыс. подписей. В правительстве Франции пообещали прояснить статус Брижит Макрон.

И.Ф.