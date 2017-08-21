Задержан подозреваемый в совершении теракта в Барселоне

2017-08-21 19:16 | www.trend.az | 2

Задержан подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, передает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.

"Задержан Юнес Абуякуб в Сан-Садурни-д'Анойя (город и муниципалитет в Испании)", - говорится в сообщении издания в Twitter.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

Каталонская полиция считает, что 22-летний марокканец Юнес Абуякуб был за рулем автофургона, врезавшегося в пешеходов в центре Барселоны, после нападения он пешком скрылся с места происшествия, угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

Правоохранительные органы ранее заявили, что в группировку, которая стоит за терактами в Каталонии, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.