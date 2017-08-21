В Армении судья попался на крупной взятке

2017-08-21 19:00 | www.oxu.az | 6

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по факту получения представителем судебной системы крупной взятки, сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am.

Как сообщает пресс-служба ССС, гражданин А.С. представил заявление о том, что отец в 2005 году продал дом и земельный участок. Впоследствии выяснилось, что из-за ошибки при оформлении сделки указано иное имущество. Из-за этого отец обратился в суд для расторжения указанной сделки, однако суд отклонил иск. Одновременно А.С. сообщил, что знакомый отца, занимающийся предпринимательской деятельностью А.А. летом 2014 года представил проблему судье Административного суда, и стороны договорились за взятку организовать решение в пользу истца.

С этой целью посредством А.А. судье было передано 10 тысяч долларов, из которых А.А. 3 тысячи оставил себе, а 7 тысяч передал судье.

Возбуждено уголовное дело по п. 2 3 ч.4 статьи 311, п.1 ч.3 статьи 312 и ч.1 статьи 313 УК.

И.Ф.