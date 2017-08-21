Азербайджанские журналисты создали в соцсетях страницу "Друзья Ильхама Алиева"

2017-08-21 19:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Группа азербайджанских журналистов выступила с новой инициативой в социальных сетях: они создали страницу "Друзья Ильхама Алиева" ("İlham Əliyevin dostları").

Как сообщили Trend в понедельник в Совете печати, на странице, созданной в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Twitter, размещается информация о встречах Президента Азербайджана с журналистами, работе по улучшению социального положения работников СМИ, а также статьи различных журналистов о главе государства. Главной целью страниц является пропаганда стратегии Президента Азербайджана в сфере медиа, создание общей информационной платформы в связи с государственной политикой в данном направлении.

За короткий срок деятельности страницу "Друзья Ильхама Алиева" в Facebook посетили и подписались на нее тысячи пользователей.

"Наряду с тем, что Президент Ильхам Алиев является другом журналистов, он также является самым большим гарантом свободы слова и выражения мнения в стране", - говорится в описании страницы.

На странице также размещаются фотоальбомы, отражающие деятельность главы государства, и материалы, опубликованные в различных СМИ. Инициаторы приглашают своих коллег делиться на странице материалами, не противоречащими ее концепции, оставлять комментарии, участвовать в дискуссиях. На странице также уже со ссылкой на официальный сайт Президента публикуются письма, документы, опубликованные в различных СМИ статьи, которые отражают заботу государства о прессе.

(Текст: Талех Агавердиев)